مع اقتراب عيد الأضحى.. أزمة خانقة في "الغاز المنزلي" بصنعاء 

المنامة - ياسر ابراهيم - تشهد العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، أزمة خانقة في الغاز المنزلي للشهر الثاني؛ وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" ،"إن ميليشيا الحوثي الإرهابية توقفت عن توزيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين في العاصمة صنعاء منذ نحو شهر، مشيرة إلى اسطوانة الغاز المنزلي وصلت في السوق السوداء إلى أكثر من 13 الف ريال".

ويشكو سكان العاصمة صنعاء من صعوبة الحصول على اسطوانات الغاز المنزلي خلال السنوات الماضية بالإضافة إتخاذ ميليشيا الحوثي إجراءات تعسفية في توزيع اسطوانة الغاز عبر عقال الحارات الأمر الذي تسبب بحرمان مئات المواطنين.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية عمدت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى افتعال الأزمات المتتالية في الغاز المنزلي والمشتقات النفطية بهدف إفساح المجال أمام الأسواق السوداء التي تدر عليهم مبالغ مالية كبيرة خصوصا في المواسم الدينية والأعياد.