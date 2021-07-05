طالَبَت بإنهاء العبث في التوظيف.. وقفة احتجاجية لخريجي النفط بحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - نظمت، اليوم الأحد، لجنة خريجي النفط الحضارم، وقفة احتجاجية لخريجي التخصصات النفطية من أبناء حضرموت، أمام بوابة شركة النفط اليمنية - فرع حضرموت بمدينة المكلا .

وطالبت اللجنة، بإيقاف كل التعاقدات والتوظيفات الأخيرة في الشركة، واصفين إياها بـ"الغير قانونية"، مشددين على أن أولوية التوظيف للخريجين المختصين.

ودعت اللجنة، إلى إنهاء الفساد ومحاكمة المفسدين، معتبرين بأن ذلك هو الطريق الوحيد في بناء الوطن.



وحذرت اللجنة، من الالتفاف والتلاعب بمطالها المشروعة، مشيرة إلى الاستمرار في التصعيد حتى استعادة كافة الحقوق.

ورفع المحتجين لافتات مكتوب عليها "كفاية عبث، كفاية فساد، يكفي سرقة لحقوقنا"، تعبيراً عن مدى رفضهم لأشكال الفساد في الشركات النفطية .

وسبق وأن نظمت لجنة خريجي النفط الحضارم عدة وقفات تنادي بذات المطالب، ولكن لا استجابة حتى الآن.

