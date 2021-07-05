إب.. وفاة طفل برصاص راجع وهو يلعب مع أصدقائه وسط المدينة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي طفل، اليوم الأحد، برصاص راجع، أثناء ما كان يلعب مع أصدقائه، وسط مدينة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن الطفل عبد الرحمن العواضي 12 عاما، توفي، خلال سقوط رصاصة راجع لتستقر في صدره، أثناء ما كان يلعب مع عدد من أبناء حارته جوار مدرسة ‏اللواء الأخضر".

وبحسب المصادر، فأن الطفل "عبد الرحمن العواضي"، توفي، برصاص راجع، بالتزامن مع إطلاق نار لعدد من أصحاب الأعراس بالقرب من الحارة التي كان يقطن فيها".

وشهدت محافظة إب، خلال السنوات الأخيرة، تزايداً في ضحايا الرصاص الراجع؛ تعود أسباب غالبيتها إلى رصاص تشييع قتلى الحوثيين ورصاص الأعراس.