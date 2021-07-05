إصابة طفلين وامرأتين بألغام وقذائف مليشيا الحوثي في حيس والمخا

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب طفلان وامرأتان بألغام وقذائف مليشيا الحوثي في حوادث منفصلة بمحافظتي الحديدة وتعز.



وقالت مصادر محلية، الأحد، إن طفلاً وطفلة من رعاة الماشية، أصيبا بانفجار مقذوف من مخلفات المليشيا الحوثية بأطراف مدينة المخا غربي تعز، جنوب غرب اليمن.



وذكرت المصادر أن الطفلين أصيبا بانفجار لغم حوثي في بلدة "نابضة" التابعة لعزلة "المشالحة" بمديرية المخا، بإصابات متفاوتة.



وأضافت أن الطفلة أصيبت بشظايا في الرأس والعينين، بينما أصيب الطفل بجروح متفرقة في يده، وقد جرى نقلهما على الفور إلى مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا لتلقي العلاج.



وفي مديرية حيس (جنوب الحديدة)،أصيبت، السبت، امرأة بجروح متفرقة جراء قصف حوثي استهدف منزلها الكائن شرق مدينة حيس.



وقال مصدر طبي، إن المواطنة (شروق غالب علي) 30 عاماً، أصيبت بشظايا متفرقة في جسدها إثر سقوط قذيفة هاون أطلقتها مليشيا الحوثي على منزلها.



في السياق قال سكان محليون، إن قذيفة حوثية عيار 120 استهدفت منزل المواطن (عدنان حسن علي) وهو نازح في حي المغل شرق المدينة، وأصيبت زوجته بجروح، كما تعرض منزله لأضرار مادية جسيمة، حسب مركز إعلام العمالقة.



وصعدت المليشيات الحوثية من أعمالها الإجرامية بحق المدنيين، جراء قصف الأحياء السكنية الآهلة بالسكان وبالنازحين بصورة عشوائية وهستيرية في مدينة حيس، فيما تواصل الألغام التي زرعتها المليشيا حصد أرواح عشرات المدنيين على امتداد الساحل الغربي للبلاد.

