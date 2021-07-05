عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحرير بالكامل.. الحكومة اليمنية تتوعد الحوثي في البيضاء

الإثنين 5 يوليه 2021

الخليج 365

أكدت الحكومة مساندتها للعمليات العسكرية بمحافظة البيضاء حتى تحرير المحافظة وصولا إلى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.



جاء ذلك خلال اتصال رئيس الحكومة بوزير الدفاع الفريق محمد المقدشي ومحافظ البيضاء اللواء ناصر السوادي، حيث أشاد فيه بدور قادة وأفراد الجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية، الذين يسطرون ملاحم بطولية لتحقيق تطلعات اليمنيين في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.المدعوم إيرانيًا.

وكانت قوات الجيش مدعومة بالمقاومة الشعبية، أطلقت عملية عسكرية تمكنت خلالها من تحرير مرتفعات استراتيجية ومناطق واسعة من الجهتين الشرقية والغربية لمدينة البيضاء (عاصمة المحافظة).

وعبر رئيس الوزراء معين عبد الملك عن تقديره للدعم الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة المشروع الإيراني وأهدافه التخريبية في اليمن والمنطقة.

وتواصل قوات الجيش والمقاومة الشعبية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية تقدمها باتجاه مدينة البيضاء، وسط انهيارات وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر عسكري لمركز إعلام القوات المسلحة إن قوات الجيش والمقاومة في المحور الشرقي حررت مواقع في مديرية الصومعة، وألحقت بالمليشيا الحوثية الإرهابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وفي المحور الغربي بمديرية الزاهر، انطلقت صباح الأحد عملية عسكرية من محورين، تمكنت خلالها قوات الجيش والمقاومة من تحرير عزلة قربة بالكامل وتحرير العديد من القرى في عزلة الغيلمة القريبة من مديرية ذي ناعم.

وفي المحور الثاني حررت قوات الجيش والمقاومة الشعبية مناطق واسعة وصولًا إلى المرتفعات المطلة على مركز مديرية الزاهر، والتي تبعد عن مدينة البيضاء من 15- 20 كم.

وأكد المصدر العسكري أن طلائع الجيش والمقاومة وصلت إلى أولى مناطق قوعة المظفر التي تتبع إداريا مديرية البيضاء المحاذية لعاصمة المحافظة (مدينة البيضاء).

واستعادت قوات الجيش والمقاومة الشعبية أسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة منها عربة BMP وكميات من العتاد والذخائر المتنوعة كانت تكدّسها المليشيا الحوثية في المناطق المحررة قبل دحرها منها.