توزيع 600 سلة غذائية بمديرية شحن في المهرة بدعم من مركز الملك سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

جرت بمحافظة المهرة، اليوم، عملية توزيع 600 سلة غذائية للأسر المتعففة بمديرية شحن، وذلك ضمن مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية للأسر المتعففة ، والذي تنفذه جمعية بناء الخيرية للتنمية الإنسانية، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وشارك بعملية توزيع السلال الغذائية وكيل محافظة المهرة لشؤون الوادي والصحراء مسلم بن حزحيز، ومعه مدير عام مديرية شحن محمد بن زعبنوت، ومساعد مدير مكتب مركز الملك سلمان في المهرة علي المطيري، ومنسق الإغاثة بمركز الملك سلمان في المهرة سالم السقاف وممثل جمعية بناء الخيرية أحمد بكران.

وأشاد مدير عام مديرية شحن زعبنوت، بالجهود والتدخلات الإنسانية والإغاثية لمركز الملك سلمان .. معربا عن أمله بتواصل دعم المركز لمديرية شحن التي تستقبل الكثير من النازحين للتخفيف من المعاناة الإنسانية للمحتاجين لتلك المساعدات.