معين عبدالملك يطلع على الانتصارات المحققة في البيضاء ويوجه التحية للقبائل والجيش والمقاومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على الانتصارات الكبيرة التي تحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في محافظة البيضاء وبالتفاف شعبي كبير في العملية العسكرية لاستكمال تحرير المحافظة، وما تحقق خلال الساعات الماضية من استعادة مواقع استراتيجية وتكبيد مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية فادحة.



واستمع رئيس الوزراء من وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي ومحافظ البيضاء اللواء ناصر السوادي، الى تقرير حول الأوضاع الميدانية مع انطلاق عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير محافظة البيضاء، والانتصارات المحققة والمعنويات العالية للمقاتلين مع الالتفاف الشعبي الكبير للانتصار في هذه المعركة ضد المشروع الانقلابي الحوثي العنصري المدعوم إيرانيا.. مشيرين الى اهم المواقع والمناطق الاستراتيجية التي تم تحريرها من المحورين الشرقي والغربي لمدينة البيضاء عاصمة المحافظة، واستمرار التقدم الميداني المتسارع نحو المدينة.

ووجه رئيس الوزراء، التحية والتقدير لقبائل البيضاء وابنائها الابطال الميامين على ما قدموه ويقدموه من نموذج في التصدي الشجاع للانقلاب الحوثي وتلقين عناصره المتمردة هزيمة قاسية ومذلة، وعزيمتهم العالية لاسناد الجيش الوطني في معركة استكمال تحرير المحافظة.. مؤكدا دعم الحكومة بكل الإمكانات المتاحة لهذه العملية العسكرية حتى تحقيق أهدافها في استكمال تحرير المحافظة وصولا الى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وحمل الدكتور معين عبدالملك، وزير الدفاع ومحافظ البيضاء، نقل تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والحكومة والشعب اليمني لكل قادة وافراد الجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية والشعب اليمني، الذين يسطرون بدمائهم الزكية أروع الملاحم البطولية لصناعة الانتصار وتحقيق تطلعات اليمنيين في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

وعبر رئيس الوزراء عن تقديره للدعم الأخوي الصادق الذي يقدمه الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في سبيل مواجهة المشروع الإيراني وأهدافه التخريبية في اليمن والمنطقة.. منوها بالتحام مشائخ وأبناء القبائل ودورهم الكبير في مساندة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في العملية العسكرية الجارية لاستكمال تحرير محافظة البيضاء.