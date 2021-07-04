شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يهنئ نظيره الأمريكي بمناسبة ذكرى الاستقلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية تهنئة إلى نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بمناسبة احتفال بلادها بذكرى الاستقلال.



ونوه نائب الرئيس، إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون المختلفة.

ورحب نائب رئيس الجمهورية، في البرقية، بقرار الرئيس الأمريكي الذي يقضي بإعادة الدعم والتعامل مع قواتنا المسلحة وبناء قدراتها في مكافحة الإرهاب والتطرف والتهريب غير المشروع وضمان حرية الملاحة، وما لهذه القرارات من تأثير إيجابي كبير في مواجهة النشاط الإيراني التخريبي، مشيداً في السياق ذاته بالموقف الأمريكي الداعم للشرعية وأمن واستقرار اليمن ووحدة وسلامة أراضيه.

وعبر نائب الرئيس، عن أطيب تهانيه لنائبة الرئيس الأمريكي، وتمنياته لها بموفور الصحة والسعادة وللولايات المتحدة الأمريكية المزيد من التقدم والازدهار والنماء.