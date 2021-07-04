وزير الصحة يؤكد سلامة جميع العائدين من الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم خلو جميع العائدين من الهند وعددهم ١٥٥ شخصا من فيروس كورونا.



وأوضح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرق الطبية أخذت المسحات اللازمة للعائدين لفحصها في وحدات الـ( بي سي آر) في مختبرات الصحة ألمركزية التابعة للوزارة وقد أظهرت النتائج خلو جميع العائدين من اي إصابات بالفيروس.

وأشار الى جهود الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لترتيب عودة العالقين في الهند وفقا لتوجيهات رئيس الحكومة.. لافتا إلى أنه قد تم تجهيز احد الفنادق بعدن ليكون مركز لايواء العائدين وقد تم تزويده بالفرق الطبية والخدمية.