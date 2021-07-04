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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يؤكد سلامة جميع العائدين من الهند والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021
متابعات_ الخليج 365
أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم خلو جميع العائدين من الهند وعددهم ١٥٥ شخصا من فيروس كورونا.
وأوضح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرق الطبية أخذت المسحات اللازمة للعائدين لفحصها في وحدات الـ( بي سي آر) في مختبرات الصحة ألمركزية التابعة للوزارة وقد أظهرت النتائج خلو جميع العائدين من اي إصابات بالفيروس.
وأشار الى جهود الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لترتيب عودة العالقين في الهند وفقا لتوجيهات رئيس الحكومة.. لافتا إلى أنه قد تم تجهيز احد الفنادق بعدن ليكون مركز لايواء العائدين وقد تم تزويده بالفرق الطبية والخدمية.