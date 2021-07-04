توزيع سلال غذائية بمحافظة أبين ومأرب بدعم كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

وزعت الجمعية الكويتية للإغاثة اليوم، 300 سلة غذائية للأسر الفقيرة بمديرية زنجبار بمحافظة أبين.



وثمن مدير المديرية سالم عكف، الدعم الكويتي الذي يساهم في تخفيف معاناة الاسر الفقيرة.

وفي محافظة مأرب جرى توزيع 340 سلة غذائية للأسر الفقيرة من النازحين والمجتمع المضيف، نفذته جمعية الحكمة وتمويل كويتي ضمن حملة الكويت إلی جانبكم.

وخلال التوزيع ثمن منسق المشروع منير الشتيمي وممثل جمعية الحكمة بمأرب محمد العسلي، المواقف الأخوية الصادقة للأشقاء في دولة الكويت إلى جانب إخوانهم اليمنيين ودعمهم المتواصل لتخفيف معاناة المستهدفين.