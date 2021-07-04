شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تسقط طائرة مسيرة للحوثيين جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

اسقطت القوات المشتركة، اليوم الأحد، طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الحوثية في محافظة الحديدة غربي اليمن.



الإعلام العسكري أفاد أن دفاعات القوات المشتركة رصدت طائرة استطلاع حوثية في سماء منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها.

يشار إلى أن المليشيات الإرهابية التابعة لإيران كانت تطلق على منطقة الجاح إسم ضحيان الساحل الغربي حيث جعلت منها معقلا رئيسيا لها في تهامة قبل دحرها منها وتحويلها إلى مقابر جماعية لكتائبها على يد القوات المشتركة