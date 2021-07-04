‏الإرياني يشيد بالتحام أبناء البيضاء مع الجيش لتحرير المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني أن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية تمكنوا من تحقيق انتصارات كبيرة في جبهة مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء خلال الساعات الماضية.



وأوضح أن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا من استعادة عشرات المواقع الاستراتيجية أهمها “جبل شبكة، منطقة قربة، امسوادنه وذا مخشب، جاحور، ومواقع في منطقة آل عبيد، واجزاء واسعة من مثلث الجماجم” وسط احتفاء وترحيب شعبي كبير.

وأشار الارياني إلى أن الجيش والمقاومة بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية قطعوا خطوط امداد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران فيما تبقى من مناطق الناصفة، والزاهر، والجماجم، مؤكدا أن المعارك الآن على اشدها فيما تبقى من مواقع الجماجم وكيدان والغيلمة.

وأضاف: إن تقدم أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مستمر وسط تقهقر وانكسار كبير لمليشيا الحوثي ومصرع وجرح العشرات من عناصرها بينهم قيادات، واستعادة عدد من الاليات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ومستودعات ذخيرة متنوعة، واعطاب عدد من الاطقم، وأن المعارك والتقدم ما زال مستمر حتى الآن.

وأشاد الارياني بالتحام مشائخ وأبناء القبائل ودورهم الكبير في مساندة ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في العملية العسكرية الواسعة “‎النجم الثاقب” لتحرير محافظة ‎البيضاء من ميليشيا الحوثي الانقلابية