سقوط قتلى وجرحى إثر معارك قبلية في رداع بالبيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

اندلعت معارك عنيفة بين مسلحين قبليين في مناطق قيفة التابعة لمديرية رداع بمحافظة البيضاء، مساء الجمعة، موقعة قتلى وجرحى، حيث بدأت منتصف الأسبوع الماضي.



وذكرت مصادر محلية " أن معارك اندلعت بين أهالي قرية بني زياد وأهالي قرية آل صالح والجوابرة، استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وقالت المصادر، إن المواجهات التي اندلعت بين أهالي القريتين تعود حول أراضٍ، كل طرف يدعي امتلاكها، وقد خلفت مواجهات الثلاثة الأيام الماضية قتلى وجرحى من الطرفين، فيما تضرر عدد من منازل المواطنين جراء القصف المتبادل.

وأشارت المصادر إلى أن مليشيات الحوثي اختارت البقاء في حكم المتفرج ورفضت التدخل لإيقاف تلك الحرب، كون المليشيات تعمل على تغذية الحروب القبلية في مناطق يمنية عدة، وتجعلهم ينشغلون ببعضهم خشية الانقلاب عليها