إصابة امرأة نازحة بقصف حوثي على مدينة حيس بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

أصيبت امرأة نازحة، السبت، بجروح متفرقة جراء قصف حوثي استهدف منزلها الكائن شرق مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة.



وقال مصدر طبي، إن المواطنة، شروق غالب علي، 30 عاماً، أصيبت بشظايا متفرقة في جسدها إثر سقوط قذيقة هاون حوثية على منزلها.

وأضاف المصدر، إن الأهالي هرعوا لإسعافها إلى النقطة الطبية التابعة للواء السابع عمالقة، وأجريت لها الإسعافات الأولية ولا تزال المصابة تخضع للعلاجات اللازمة داخل النقطة الطبية.

في السياق، قال سكان محليون، إن قذيفة حوثية عيار 120 استهدفت منزل المواطن عدنان حسن علي، وهو نازح في حي المغل شرق المدينة، واصيبت زوجته بجروح، كما تعرض منزله لأضرار مادية جسيمة