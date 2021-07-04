قتلى وجرحى حوثيون خلال مواجهات بالجبهة الشمالية الغربية في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365 ـ مأرب

سقط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي، الأحد 4 يوليو /تموز 2021، بنيران أفراد القوات الحكومية والقبائل وبغارات لطيران التحالف العربي في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مأرب.



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن مجاميع حوثية حاولت التسلل إلى مواقع عسكرية، إلا أن أفراد القوات الحكومية والقبائل كانوا لها بالمرصاد، مؤكداً أن المعارك انتهت بفرار المليشيا بعد مقتل وجرح العديد عناصرها.

وأضاف، أن مدفعية القوات الحكومية وطيران التحالف استهدفا تجمعات وتعزيزات المليشيا وألحقا بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، منها تدمير عربة BMB ودبابة و3 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها