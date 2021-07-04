المليشيا تقر بمقتل 4 مجندين أطفال شاركوا في معارك الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أقرت مليشيا الحوثي، السبت، بمصرع أربعة أطفال ينحدرون من أسرة واحدة، في جبهات القتال شمال شرقي اليمن.



وأعلنت وسائل إعلام المليشيا الحوثية دفن أربعة أطفال ينحدرون من أسرة واحدة، بمديرية برط العنان، التابعة إداريا لمحافظة الجوف.

وأوضحت أن القتلى هم: "فيصل احمد يحيى الهلالي -12عاما، علي محمد علي الهلالي- 13عاما، حسن محمد عبدالله الهلالي- 13عاما، احمد عبدالله علي الهلالي-13 عاما".

وقُتل الأطفال الأربعة أثناء مشاركتهم في معارك الأربعاء 30 يونيو/ حزيران الماضي بجبهة الجوف، وفقا لما ذكرته المليشيا في ملصقات صور القتلى.

ودفنت الأطفال القتلى، السبت 3 يوليو/ تموز الجاري، ضمن آخرين من قتلاها بينهم قيادات ميدانية