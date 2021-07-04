وزارة الأوقاف تُنظم أكثر من 350 مركزاً صيفياً في المناطق المحررة

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت وزارة الاوقاف والارشاد في الحكومة اليمنية، أنها تُدير 350 مركزاً صيفياً تحوي 31 ألف طالباً وطالبة في المناطق المحررة لهذا العام.



وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن المراكز الصيفية التي تحمل شعار (معاً لمواجهة تجريف الهوية اليمنية)، تهدف إلى إكساب الطلاب والطالبات عدد من المعارف والعلوم الدينية والدنيوية، وتنمية مهاراتهم وسلوكياتهم وفق أخلاق القرآن الكريم والتربية الوطنية، وصقل المواهب المختلفة لديهم، من خلال الأنشطة والفعاليات المتنوعة والمصاحبة في كل المجالات الثقافية والتربوية والرياضية والترفيهية.



وأشار البيان إلى أن تدشين المراكز الصيفية يأتي ضمن خطة الوزارة في الحفاظ على جيل الشباب من الانزلاقات الخطيرة، وتحصينهم وحمايتهم وتوجيههم، وغرس الحب الكبير في قلوبهم لدينهم ووطنهم..منوهاً إلى أن الوزارة تهدف من رعاية هذه المراكز إلى مواجهة التجريف الكبير للهُوية اليمنية الذي تقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الصفوية، وسعيها الحثيث لمسخ الجيل وطمس هويته.



ولفت البيان إلى أن وزارة الاوقاف والارشاد تهدف إلى محاربة المشروع الإمامي العنصري، والعمل على ترسيخ القيم الدينية والثقافة الوطنية، ومواجهة الأفكار المنحرفة والمتطرفة من أن تتسرب إلى عقول الشباب والناشئة.



وأكد أن الشباب هم ثروة الأمة وسر نهضتها، والواجب كبير الحفاظ عليهم وحمايتهم من مزالق ميليشيات الموت التي انقلبت على الدولة والمجتمع.