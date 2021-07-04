تقدم كبير لقبائل البيضاء والجيش في مديرية الزاهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

حققت القوات الحكومية وقبائل البيضاء، المسنودة بالعمالقة، الأحد 4 يوليو /تموز 2021، تقدما كبيرا في مواقع عسكرية جديدة بمديرية الزاهر.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن مقاومة آل حميقان وقوات حكومية مسنودة بقوات من العمالقة نفذت في الساعات الأولى من صباح اليوم هجوما واسعا على مواقع المليشيا في القطاع الغربي لمديرية الزاهر.

وبينت المصادر، أنه تم تحرير مواقع ظهر آل عبيد وموقع الانتل قربة بمنطقة آل مظفر ومواقع ‎مسكين وغرارة،والسوادنة في مواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي وأسر عدد من عناصرها.

وأضافت المصادر، أنه تم إحراق طقمين للمليشيا واستعادة مدرعة عسكرية ومخزن للذخائر المتنوعة، في حين لا يزال مستمراً ناحية كيدان مركز المديرية.

وفي جبهة الحازمية بمديرية الصومعة، ذكر مصدر ميداني، أن القوات الحكومية والعمالقة والقبائل، نصبت كميناً محكماً لأحد أطقم ميليشيا الحوثي وتم إعطابه وهلاك من فيه.

وكانت القوات الحكومية، أعلنت في وقت سابق، بدء عملية عسكرية واسعة أطلق عليها اسم النجم الثاقب لتحرير محافظة البيضاء.

وخلال اليومين الماضيين، تمكنت القوات ذاتها من تحرير مواقع واسعة كانت تسيطر عليها المليشيات الحوثية في مديريتي الصومعة والزاهر