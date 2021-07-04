شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع برئاسة وزير الداخلية يناقش تعزيز الأمن في المناطق الصحراوية بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترأس وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، اجتماعاً لمناقشة تعزيز الأمن في المناطق الصحراوية بحضرموت، بحضور قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس وقائد الواء 315 مدرع العميد محمد الخضر محمد وقائد اللواء 11 حرس حدود اللواء فرج العتيقي ومدير الأمن بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك العوباثني.



واستعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع نتائج زيارته لعدد من المديريات الصحراوية واطلاعه على الأوضاع الأمنية فيها.. مؤكدا حرص الوزارة على تعزير الأمن من خلال تنفيذ خطة أمنية في المديريات الصحراوية تهدف إلى إعادة تأهيل المراكز الأمنية ورفدها بكوادر أمنية وتجهيزات حديثة للمساهمة في تعزيز الأمن ومكافحة آفة المخدرات، وتنمية المناطق وتوفير الخدمات لساكنيها.