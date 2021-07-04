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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يتفقد سير العمل في مشروع الخط الناقل للمياه بضواحي الغيضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021
متابعات_ الخليج 365
تفقد محافظ المهرة محمد علي ياسر اليوم، سير العمل في مشروع الخط الناقل للمياه لمناطق "مونغ - يروب - الحصن الفيدمي - الخلل" بضواحي مديرية الغيضة ، بتمويل من السلطة المحلية.
وأوضح مساعد مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي، المهندس طارق محمد، أن المشروع يتكون من خط ناقل بطول 49 كيلومتر وثلاثة خزانات وأنابيب ذات أقطار كبيرة وغرفة معدات ضخ ومعدّتين ضخ للمياه وشبكة كهرباء داخلية.
الى ذلك اطلع المحافظ على مستوى الخدمات التي يقدمها المركز الصحي بمنطقة الفيدمي بمديرية الغيضة.