محافظ المهرة يتفقد سير العمل في مشروع الخط الناقل للمياه بضواحي الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد محافظ المهرة محمد علي ياسر اليوم، سير العمل في مشروع الخط الناقل للمياه لمناطق "مونغ - يروب - الحصن الفيدمي - الخلل" بضواحي مديرية الغيضة ، بتمويل من السلطة المحلية.



وأوضح مساعد مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي، المهندس طارق محمد، أن المشروع يتكون من خط ناقل بطول 49 كيلومتر وثلاثة خزانات وأنابيب ذات أقطار كبيرة وغرفة معدات ضخ ومعدّتين ضخ للمياه وشبكة كهرباء داخلية.

الى ذلك اطلع المحافظ على مستوى الخدمات التي يقدمها المركز الصحي بمنطقة الفيدمي بمديرية الغيضة.