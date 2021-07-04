افتتاح فندق تاج الفخامة السياحي بمدينة الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

أفتتح مدير عام مديرية الغيضه، الاستاذ سالم عوض بن سعيدان، السبت، فندق تاج الفخامة السياحي بالمديرية، بمعية، عضو مجلس الشورى الشيخ توكل ياسين، ورجل الأعمال الشيخ محمد بن السنح بلحاف.



وجرت مراسيم الافتتاح بقص الشريط إيذاناً ببدء العمل لفندق الفخامة السياحي الذي يعد إضافة نوعية جديدة ونوعية في القطاع السياحي والفندقي بمحافظة المهرة لما تتمتع به من أمن و إستقرار وبنية تحتية جعل منها وجهة وقبلة للمستثمرين من أبنائها خاصة والوطن عامة.

وطاف مدير عام المديرية وعضو مجلس الشورى بمعية الحاضرين في المنشأة للإطلاع والتعرف على اقسامه و منافعه وما سيقدمه من خدمات فندقية و سياحية تلبي حاجة نزلائه من الزوار وقاصديه.

و يحتوي الفندق على 45 غرفة بين عائلي و سرير مفرد و سريرين وثلاثة أسرة و 6 أجنحة مابين غرفتين و ثلاث غرف و يتبع الفندق موقف سيارات خاص لنزلائه وشبكة انترنت وباقة المشفر الرياضي الى جانب المطعم.

و أشاد الحاضرون بجهود رجل الأعمال الشيخ محمد السنح بلحاف على اهتمامه بالمساهمة في الإستثمار في محافظته و موطنه عبر مشاريعه المختلفة التي تعكس صورة إيجابية حية لكافة وباقي المستثمرين عن محافظة الأمن و الأمان والتنمية المستدامة فما مشروع العقار الفندقي الا نموذج يعكس مدى حرص رجال الأعمال من ابناء محافظة المهرة على بلادهم ويضعهم شركاء في البناء والتنمية