فرقة الإبداع الكشفية للمتقدم تختتم برنامج زياراتها لوالد الكشاف "خالد بن عويض"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

اختتمت فرقة الإبداع الكشفية للمتقدم التابعة لمفوضية الكشافة والمرشدات بمحافظة المهرة، برنامج زياراتها الكشفية ، بزيارة لوالد الكشاف "خالد مختار بن عويض" إعلامي فرقة الإبداع الكشفية للتقدم.



وفي مستهل الزيارة رحب الأستاذ مختار محمد بن عويض وكيل أول محافظة المهرة "والد خالد"، بمفوض المفوضية القائد محمد علي رزق العوبثاني (ابو سليم) وفرقة الإبداع الكشفية للمتقدم ومفوض الإعلام بالمفوضية القائد مختار باداس.

حيث استهل الحديث قائد الفرقة القائد أحمد كلشات بالترحيب بوالد زميله الكشاف خالد مختار بن عويض ، مقدما شرحا عن فكرة البرنامج التي تهدف إلى التقارب والتعارف بين أولياء امور أعضاء الفرقة وكذلك تعريفهم بالأعضاء.

من جهته قال نائب القائد الكشاف عمار بأن البرنامج يهدف إلى ربط أولياء الأمور بالفرقه ومعرفة آرائهم واستطلاعاتهم حول الفرقة وكذلك نصائحهم للفرقة في ظل إنتشار الظواهر والعادات السلبية ومن ضمنها ظاهرة المخدرات ومتعاطيها وترويجها.