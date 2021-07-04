شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير سابق يُحذر من مخاطر تأخر تنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

أطلق وزير يمني سابق تحذيراً شديداً من مخاطر تأخر عملية تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية للتهدئة في جنوب اليمن بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.



وقال اللواء عبدالغني جميل وزير الدولة أمين العاصمة صنعاء سابقاً في تصريح له، إن الحوثي يستغل كل لحظة ويقوم بتدريب وغسيل أدمغة الأطفال والتغرير على البسطاء.

وأردف قائلاً:" إذا لم نراجع حساباتنا ويتم تنفيذ اتفاق الرياض فوراً وننبذ الخلافات داخل الشرعية ونتخلى عن مشاريع الأوهام ستكون كارثة وسيكمل الحوثي مشروعه ولَم يكن هناك شمال ولا جنوب وسيندم الجميع يوم لا ينفع الندم.