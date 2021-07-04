بدأ برنامج تدريبي بمجال التوعية الصحية للنازحين في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأ بمدينة عتق في محافظة شبوة، اليوم، البرنامج التدريبي للتوعية الصحية للنازحين في شبوة، الذي يقيمه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، وبرنامج الاتصال من أجل التنمية، في إطار مشروع الاستعادة الطارئة للنازحين المتضررين من الصراع، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية ومنظمة اليونيسيف.



ويهدف البرنامج التدريبي الذي يستمر 5 أيام إلى تزويد 17 متدربا ومتدربة من الفرق التطوعية حزمة من المعارف النظرية والعملية المرتبطة بالمفاهيم الأساسية للتوعية الصحية والتثقيف الصحي، والمساءلة تجاه الأشخاص المتضررين.

وأشار منسق الائتلاف في شبوة أحمد مريصيع، إلى ضرورة الاهتمام بالجوانب الصحية للنازحين، .. منوها بدور التوعية الصحية في حمايتهم من الأمراض .. حاثا على ضرورة الاستفادة من البرامج العلمية للتدريب والحرص على تطبيقها في الميدان.