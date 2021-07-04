العوبثاني يعقد اجتماع أمني لمناقشة تكثيف جهود البحث الجنائي ومكافحة المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

عقد اجتماع أمني برئاسة مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني، بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت لمناقشة تكثيف جهود إدارتي البحث الجنائي ومكافحة المخدرات لضبط الخارجين عن النظام والقانون.



وشدد العوبثاني على تكثيف جهود إدارة البحث الجنائي بعد تعيين قيادة جديدة لها لما لها من مهام أمنية كبيرة لضبط الأمن والمحافظة على الاستقرار في المديريات والقبض على المطلوبين والخارجين عن القانون، موجهاً بتفعيل التنسيق المشترك بين إدارتي البحث الجنائي ومكافحة المخدرات لجمع المعلومات والتحريات لضبط مروجي ومتعاطي المخدرات بكافة أنواعها.

واستعرض العميد العوبثاني نتائج النزول الميداني لوزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم علي حيدان الى مديرتي ثمود ورماة الصحراويتين للاطلاع على الاوضاع الأمنية والعسكرية واعتماده عدد من المتطلبات لرفع الاداء الأمني فيها، مشيداً بإدارة أمن مديرية ثمود على تواجدهم المستمر وتسخير الامكانيات المتاحة لهم لتطوير العمل في المديرية لما يحقق أمن واستقرار المنطقة.