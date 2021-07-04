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إعلان إقامة فعالية جماهيرية حاشدة الخميس القادم بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

أعلنت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بوادي وصحراء حضرموت وعدد من المكونات الجنوبية عن إقامة فعالية كبرى يوم الخميس القادم بمدينة سيئون .

 

وفي هذا السياق عقدت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، لقاءًا تشاورياً برؤساء الهيئات التنفيذية للقيادات المحلية في مديريات وادي وصحراء حضرموت ، وشباب حضرموت الأحرار ، ونقابة المعلمين والتربوين الجنوبيين ، ونساء حضرميات .

 

وفي مستهل اللقاء الذي ترأسه الشيخ صالح سالم العمودي ، رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة لشؤون مديريات الوادي والصحراء ، برؤساء القيادات المحلية بمديريات الوادي والصحراء ، وشباب حضرموت الأحرار ، ونقابة المعلمين والتربوين الجنوبيين ونساء حضرميات ، ناقلاً لهم تحيات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، مقدماٌ شرحاً وافياً حول الأوضاع والمستجدات  في وادي وصحراء حضرموت .

 

وفي  اللقاء تم مناقشة عدداً من المواضيع والملفات الهامة المتعلقة بوادي وصحراء حضرموت ، وسُبل تنسيق عمل المجلس الانتقالي مع جميع المكونات والمنظمات الجنوبية بوادي وصحراء حضرموت .

 

وأقر اللقاء إقامة فعالية جماهيرية حاشدة عصر يوم الخميس القادم ، بمدينة سيئون ، إحتفاءًا بمناسبة يوم الأرض الجنوبية ، ورفض الممارسات الهمجية التي تنفذها مليشيات الإخوان ، والمخالفة لمخرجات إتفاق الرياض .

 

ودعا المجتمعون جميع المواطنين للمشاركة الفاعلة في الفعالية الكبرى المقررة عصر يوم الخميس إحتفاءًا بيوم الأرض ، والتعبير بشكل سلمي وحضاري عن رفضهم واستنكارهم للممارسات الوحشية التي تمارسها سلطات الإخوان ، في المحافظات الجنوبية.   

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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