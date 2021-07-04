إعلان إقامة فعالية جماهيرية حاشدة الخميس القادم بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

أعلنت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بوادي وصحراء حضرموت وعدد من المكونات الجنوبية عن إقامة فعالية كبرى يوم الخميس القادم بمدينة سيئون .



وفي هذا السياق عقدت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، لقاءًا تشاورياً برؤساء الهيئات التنفيذية للقيادات المحلية في مديريات وادي وصحراء حضرموت ، وشباب حضرموت الأحرار ، ونقابة المعلمين والتربوين الجنوبيين ، ونساء حضرميات .

وفي مستهل اللقاء الذي ترأسه الشيخ صالح سالم العمودي ، رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة لشؤون مديريات الوادي والصحراء ، برؤساء القيادات المحلية بمديريات الوادي والصحراء ، وشباب حضرموت الأحرار ، ونقابة المعلمين والتربوين الجنوبيين ونساء حضرميات ، ناقلاً لهم تحيات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، مقدماٌ شرحاً وافياً حول الأوضاع والمستجدات في وادي وصحراء حضرموت .

وفي اللقاء تم مناقشة عدداً من المواضيع والملفات الهامة المتعلقة بوادي وصحراء حضرموت ، وسُبل تنسيق عمل المجلس الانتقالي مع جميع المكونات والمنظمات الجنوبية بوادي وصحراء حضرموت .

وأقر اللقاء إقامة فعالية جماهيرية حاشدة عصر يوم الخميس القادم ، بمدينة سيئون ، إحتفاءًا بمناسبة يوم الأرض الجنوبية ، ورفض الممارسات الهمجية التي تنفذها مليشيات الإخوان ، والمخالفة لمخرجات إتفاق الرياض .

ودعا المجتمعون جميع المواطنين للمشاركة الفاعلة في الفعالية الكبرى المقررة عصر يوم الخميس إحتفاءًا بيوم الأرض ، والتعبير بشكل سلمي وحضاري عن رفضهم واستنكارهم للممارسات الوحشية التي تمارسها سلطات الإخوان ، في المحافظات الجنوبية.