كلية أصول الدين بسيئون تدشن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

دشنت كلية أصول الدين بجامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية، بشِعب الإمام المهاجر بالحسِيسة بمديرية سيئون بوادي وصحراء حضرموت، اليوم، امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني في مختلف التخصصات للعام الجامعي 2021/2020م.



وفي بداية التدشين اطلع نائب عميد كلية أصول الدين بجامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية د.حسين بن حامد باعلوي على الترتيبات النهائية لتدشين آلية الامتحانات وسير العملية الامتحانية بالكلية.

بدوره أشاد نائب رئيس جامعة الوسطية الشرعية لشؤون الطلاب د.عبدالله عبدالقادر العيدروس بالجهود التي تبذلها اللجنة الامتحانية والتي تأتي في تذليل الصعاب والحرص على أن تجري الامتحانات في أجواء مناسبة وملائمة لطلاب الكلية.

مضيفاً في ذات السياق بأن الأمور في اليوم الأول من الامتحانات تسير على ما هو مخطط عليه من قِبل اللجنة الامتحانية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني بكلية أصول الدين بجامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية ستستمر حتى 17 يوليو من العام الجاري 2021م.