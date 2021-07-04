لجنة الإغاثة في الجوف تتهم الـ (اوتشا) بتسليم مساعدات إنسانية لمقاتلي الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

اتهمت لجنة الإغاثة بمحافظة الجوف اليوم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية " اوتشا"، والمفوضية السلمية والاوضاع الانسانية بالمحافظة، بنشر معلومات مغلوطة عن النازحين في المحافظة، مطالبة بتحقيق دولي تجاه المساعدات التي صرفت بالمحافظة واستفاد منها عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية.



وأوضح وكيل المحافظة رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه بينما كان النزوح من محافظة الجوف الى مارب والمناطق الشرقية والشمالية، تفاجأت اللجنة بتقرير يرصد نزوح مليون ومائتين و55 الف نازح إلى مناطق سيطرة المليشيا في الجوف قادمين من صعدة وعمران ومارب، واحتوى على معلومات وبيانات مغلوطة وغير دقيقة.

وأشار الى ان المساعدات النقدية صرفت لعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

واعتبرت اللجنة، كل ما ورد في التقرير الصادر من مفوضية شؤون اللاجئين لا يستند الى ابسط معايير العمل الانساني وقدم معلومات وارقام مغلوطة ومضللة ورفع احصائيات لا تخدم سوى المليشيا الحوثية التي عملت على تسيس المساعدات الانسانية واستغلالها لدعم انشطتها الارهابية بحق المواطنين وحرمان المستحقين الحقيقيين منها.

واكدت اللجنة أن كافة المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية تدار قسراً من قبل مليشيا الحوثية وتستغل لخدمة عناصرها وتشديد قبضتها الأمنية.

ودعت اللجنة المنظمات الانسانية إلى سرعة التدخل وتقديم المساعدات لمخيمات النازحين في مديرية خب الشعف (الريان – التيمة- الحرج) ومديرية برط العنان عزلة آل سليمان (القرن – عفي – الهضبة) وغيرها التي تضررت في مارس -2020م ولم تصلها أي مساعدات إنسانية.

كما دعت اللجنة المنظمات الدولية الإنسانية الى سرعة تفعيل العمل الانساني بمكتب مأرب – الجوف، لما من شانه ضمان الوصول الى المتضررين والنازحين المحرومين من أي تدخل انساني .