الجيش الوطني يصد هجوما عنيفا لمليشيات الحوثي في جبهة الملاحيط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكن الجيش الوطني اليوم الاحد من صد هجوم عنيف لمليشيات الحوثي الانقلابية على مواقعه في جبهة الملاحيط بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة.



وقال قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان أبطال الجيش تمكنوا لليوم الثاني على التوالي من صد زحوف وهجمات مليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران على جبهة الملاحيط وأسفرت عن قتل وجرح العديد من عناصر المليشيات المهاجمة وفرار من تبقى .

وأشار اللواء العجابي أن هناك محاولات عديدة للمليشيات الحوثي محاولة التقدم الى مواقع الجيش في جبهة الملاحيط الا ان ابطال الجيش على استعداد كامل وجاهزية قتالية عالية في مواجهتهم والتصدي لمحاولات الهجوم المختلفة.