انقطاع خدمة ADSL وسبافون عن حضرموت ومارب وشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

قال مستخدمون في عدد من المحافظات ان خدمة الانترنت "يمن نت" توقف يوم أمس، بعد ان شهدت تقطعات مستمرة.



واكد مستخدمون في محافظات حضرموت ومارب وشبوة ان الخدمة انقطعت لفترة طويلة، وشهدت الأسبوع الماضي ترديا ملحوظا.

واردفو ايضا ان خدمة اتصالات شركة سبأفون انقطعت ايضا عن المحافظات المذكور فيما لم توضح اي جهة رسمية سبب الانقطاع.

ويشهد عدد من المناطق المحررة تقطعات وضعف شديد ومتواصل في خدمة الانترنت الارضي والموبايل في حين غابت وعود وزراء الحكومة بتحسين منظومة الاتصال في المناطق المحررة التي تذهب ايراداتها لمليشيا الحوثي.