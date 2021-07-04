الجيش الوطني يستعيد مواقع استراتيجية بالبيضاء ويقطع إمدادات للحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

في تقدم نوعي، استعاد الجيش الوطني ، اليوم الأحد، عشرات المواقع الاستراتيجية، وقطع إمدادات للحوثيين في محافظة البيضاء.



انتصارات جديدة أعلن عنها وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال الإرياني إن الجيش والمقاومة الشعبية "يحققون انتصارات كبيرة في جبهة مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء".

وأضاف أن القوات اليمنية "تمكنت من استعادة عشرات المواقع الاستراتيجية أهمها جبل شبكة، ومنطقة قربة وامسوادنه وذا مخشب وجاحور، ومواقع في منطقة آل عبيد وأجزاء واسعة من مثلث الجماجم، وسط احتفاء وترحيب شعبي كبير".

تقدمٌ لم يقتصر على استعادة تلك المواقع، كما ذكر الوزير، بل استطاع الجيش والمقاومة بإسناد من تحالف دعم الشرعية، أن "يقطع خطوط إمداد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران فيما تبقى من مناطق الناصفة، والزاهر، والجماجم".

ولفت وزير الإعلام والثقافة إلى أن المعارك الآن على أشدها فيما تبقى من مواقع الجماجم وكيدان والغيلمة.

الوزير أكد حدوث "تقهقر وانكسار كبير لمليشيات الحوثي ومصرع وجرح العشرات من عناصرها بينهم قيادات".

كما تحدث عن استعادة عدد من الآليات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ومستودعات ذخيرة متنوعة، وإعطاب عدد من الأطقم.

وتأتي هذه التطورات على الأرض تزامنا مع هجوم إرهابي حوثي استهدف مسجدا تابعا لأحد معسكرات الجيش في محافظة أبين.

وأسفر الهجوم الحوثي بطائرة مسيرة مفخخة عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الذين كانوا يؤدون صلاة الظهر.