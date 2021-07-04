مؤسسة وادي عمد الخيرية تزور مركز النور الثامن عشر بمنطقة رباط باكوبن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365 - عمد

ضمن سلسلة زيارات المؤسسة للدورات المسجدية وبمشاركة مدير المؤسسة الأستاذ يحيى عمر برهوم والدكتور صادق بن طيير، قام الوفد بزيارة مركز النور الـ18 بمنطقة رباط باكوبن.



كان في استقبالهم مدير المركز الاستاذ صالح علي بادقيل والداعية صالح بالسد حيث اطلع المدير التنفيذي للمؤسسة على برامج وانشطة المركز وبعدها تحدث الدكتور صادق بن طيير مع الطلاب حثهم فيها على فضل العلم والتعلم وحفظ اوقاتهم.