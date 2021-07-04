شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شهداء وجرحى إثر قصف حوثي استهدف مسجدا في أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أفادت مصادر محلية، اليوم الأحد، بسقوط شهداء وجرحى إثر قصف حوثي استهدف مسجدا تابعا لأحد معسكرات الجيش الوطني، بمحافظة أبين، جنوبي البلاد



ووفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فإن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مسجد اللواء الخامس في مديرية مودية بمحافظة أبين.

ووقع القصف الحوثي أثناء صلاة الظهر في أحد مساجد معسكر مبرق، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى لم تُعرف حصيلتهم على الفور.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها مليشيات الحوثي الموالية لإيران، مساجد، فسجلها حافل بهذه الاعتداءات التي تطال بيوت الله والآمنين في منازلهم.

وحتى هذه اللحظة لم يصدر عن الجيش الوطني أي تعقيب رسمي حول هذا الهجوم الإرهابي وفقا للعين.