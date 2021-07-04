بدء اعطاء الجرعة الثانية للقاح كورونا بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت اليوم، في عموم مديريات محافظة عدن، حملة التحصين للجرعة الثانية ضد مرض كوفيد19.



وأوضح مدير إدارة التحصين الصحي الموسع بعدن فيصل الصاعدي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الحملة التي يشارك فيها 40 كادرا صحيا، تستهدف ٢٦١٧ شخصا بلقاح كوفيد ١٩ .

وأشار إلى أن الجرعة الثانية ستعطى لكل من أخذ الجرعة الأولى بين ٢٠ ابريل و٧يونيو الماضي، من الفئات المستهدفة وهي الكوادر الصحية وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.