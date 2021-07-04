شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يهنئ نظيره الامريكي بذكرى الاستقلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة الى نظيره الامريكي جوزيف بايدن، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



واشاد رئيس الجمهورية بالمواقف الامريكية الداعمة لليمن وامنه واستقراره ووحدته وسلامة اراضيه وشرعيته الدستورية..مثمناً التعاون الايجابي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ومكافحة الارهاب..مشيراً الى ما تتمتع به العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور وازدهار..متطلعاً الى المزيد من تنمية وتطوير تلك العلاقات لما فيه مصلحة البلدين .

وعبر الرئيس في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن احر التهاني واطيب التبريكات لفخامته بهذه المناسبة..متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية الصديق التطور والازدهار.