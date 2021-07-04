مدير عام البريقة يوجه بمنع السباحة خلال اشهر يونيو ويوليو واغسطس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365 - عدن

تعرض ثلاثة شبان للغرق في ساحلي كود النمر ومدينة انماء بمديرية البريقة، وذلك نتيجة لاضطراب امواج البحر التي تسببها الرياح الموسمية خلال هذه الفترة من كل عام.



وفي التفاصيل، كشف مصدر غرق شاب يدعى عمر يسلم اثناء ممارسة للسباحة في ساحل كود النمر ، في ما تعرض شابان اخران للغرق في ساحل مدينة انماء بذات المديرية.

هذا وكان مدير عام البريقة فهمان عطيري قد وجه مسؤول خفر السراحل في المديرية بمنع السباحة في سواحل البريقه خلال اشهر يونيو ويوليو واغسطس.

وطالب عطيري قوات خفر السواحل بالبقاء على أهبة الاستعداد لمواجهج اي طارئ ومنع مرتادي البحر من السباحة للحفاظ على ارواح المواطنين وما تقتضيه المصلحة العامة.

وناشد عطيري مرتادي الشواطئ في العاصمة عدن، وخاصة ساحل كود النمر والغدير والحسوة وانماء وغيرها بعدم السباحة نهائياً مع موسم الرياح.

ودعا عطيري أولياء الأمور إلى توجيه أبنائهم بعدم السباحة والتعمق في البحر وأخذ الحيطة والحذر عند ذهابهم للتلك السواحل.