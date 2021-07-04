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تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

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اليمن العربي - المكلا 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس ، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم السبت.

 

وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

 

 

لا توجد حالات إصابة مؤكدة جديد.

 

لا توجد حالات وفاة جديدة.

 

الحالات النشطة 7 حالات.

 

حالتان تتلقيان العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة.

 

 

5 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سي

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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