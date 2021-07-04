شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم السبت.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

لا توجد حالات إصابة مؤكدة جديد.

لا توجد حالات وفاة جديدة.

الحالات النشطة 7 حالات.

حالتان تتلقيان العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة.

5 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سي