شكرا لبحثكم عن خبر أنباء متضاربة حول وفاة محافظ حضرموت في حادث سير مدبر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت انباء غير مؤكدة، أن محافظ حضرموت فرج البحسني، توفي في حادث مروي مدبر، غير أن مصادر نفت الحادثة.

وتوقعت المصادر، أن الامارات تقف وراء هذه الحادثة في حال كانت مؤكدة، وأشارت إلى خلافات طرأت مؤخرا بين البحسني وابو ظبي، كما سبق وأن تلقى تهديدات متكررة.

وتتحدث الأنباء، أن حادث سير، تعرض له البحسني، وأصيب فيه، عدد من مرافقيه.

مصادر أخرى، قالت إن تلك الأنباء غير صحيحة، وأن البحسني يتعالج منذ أكثر من أسبوع في المانيا.