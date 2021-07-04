شكرا لبحثكم عن خبر القوات الحكومية تقلب الطاولة على الحوثيين بمحافظة البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر عسكرية ومدانية، تغير خارطة السيطرة والمعارك في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية ومليشيا الحوثي الإنقلابية.

وذكرت أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على عدة مواقع إستراتيجية في البيضاء، بعد أكثر من 36 ساعة من إعلان الجيش الوطني بدء عملية عسكرية واسعة لتحرير المحافظة من الحوثيين.

وشهدت جبهة الحازمية، الساعات الماضية، مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، وأسفرت المواجهات عن مصرع وإصابة وأسر العشرات من عناصر المليشيات الحوثية.

وطبقًا للمصادر، فإن مليشيا الحوثي شنّت، الساعات الماضية، هجمات إنتحارية على مواقع القوات الحكومية شمال البيضاء، في محاولة منها لإستعادة المواقع التي خسرتها خلال اليومين الماضيين.

مؤكدًة أن القوات الحكومية تمكن من صد كل الهجمات الحوثية،ودحرت تلك المجاميع الحوثية، بعد مواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا بالإضافة إلى أسر ثلاثة أخرين.

وبعد انسكار الهجوم، لجأت مليشيا الحوثي إلى قصف قرى (الحبج) بمديرية الزاهر آل حميقان المكتظة بالمدنيين بالصواريخ.

وأكدت المصادر، أن القوات الحكومية تمكنت من إخماد مصادر النيران والقصف الحوثي، وكبدت المليشيات خسائر فادحة.

والجمعة، تمكنت قوات الجيش والمقاومة، من تحرير مناطق واسعة في إطار عملية عسكرية واسعة أطلق عليها اسم "النجم الثاقب" لتحرير محافظة البيضاء.