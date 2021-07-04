شكرا لبحثكم عن خبر العثور على جثة فتاة بدون رأس في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية، إنه عُثر على جثة فتاة بعد فصل رأسها عن جسدها، في أحد سواحل مدينة عدن (جنوبي اليمن).

وبحسب المصادر المحلية، عن مصدر أمني، تم العثور، أمس الأول، على جثة فتاة مرمية بالقرب من ساحل منطقة رأس عباس، وقد تم فصل رأسها عن جسدها.

وأكدت، أنه لم يتم التعرّف على هوية الضحية حتى اللحظة، موضحة انها طويلة القامة ذات بشرة بيضاء.

وأفادت أنه تم رميها في البحر وهي مبتورة الرأس.

وأشارت إلى أنه تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الجمهورية بمديرية خور مكسر.