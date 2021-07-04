شكرا لبحثكم عن خبر أنباء عن قطع الاتصالات والانترنت على مدينة مأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قالت مصادر محلية، مساء اليوم السبت، ان مليشيات الحوثيين عمدت الى قطع الانترنت الارضي على مدينة مأرب عقب، انقطاع الاتصالات والانترنت عن شبكة سبأفون.
وأكد عدد من مستخدمي شبكة الهاتف اليمني النقال “سبأفون”، انقطاع تام لخدمات الاتصال والانترنت في الشبكة، بعد يوم من انقطاع سابق.
كما شكى مشتركون من إنقطاع خدمة الإنترنت الأرضي في مأرب.
وقال مشتركون بأن خدمة الإنترنت الأرضي قد غابت عنهم ولم تعد حتى هذه اللحظة.
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