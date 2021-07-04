شكرا لبحثكم عن خبر وزراء الانتقالي يرفضون بيانا صدر من حكومة المناصفة قالوا انه دون علمهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي بالحكومة الشرعية بيانا ردا على بيان الحكومة الشرعية التي رحبت فيه بكل المضامين الواردة في بيان السعودية حول اتفاق الرياض .

وقال وزراء الانتقالي في بيانهم : " نُعرب عن أسفنا لإصدار بيان يومنا هذا السبت 23 ذو القعدة، 1442هـ الموافق 03 يوليو، 2021م باسم حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال دون علمنا بصفتنا أعضاء في الحكومة" حسب وصفهم .

واضافوا : " ان استخدام اسم وصفة حكومة المناصفة في بيانات تصعيدية تستهدف جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية الحريصة على توحيد الصف ومواجهة المخاطر والتهديدات المشتركة للجنوب والشمال والإقليم، يعد أمر بالغ الخطورة".

وأكد وزراء الانتقالي في بيانهم على دعمهم الكامل للسلطة المحلية ممثلة بمحافظ العاصمة عدن على ما يبذله من جهود لتفعيل مؤسسات الدولة الاعلامية والاقتصادية والخدمية بكادرها الأصيل بعد ان استمرت مغلقة أكثر من ٧ سنوات , مطالبين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة المتواجدين في الخارج بالعودة للمشاركة ودعم هذه الجهود.

واشار وزراء الانتقالي الى ان اختلاق الأزمات السياسية والاقتصادية وإشعال الحروب العبثية في أوساط المجتمعات المحلية مثلما يجري في محافظة أبين (مديرية لودر) أمر غير مقبول وغير مبرر وقد يؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة في الوقت الذي يدعو فيه اتفاق الرياض ورعاته إلى توجيه السلاح نحو العدو الحقيقي المتمثل في المليشيات الانقلابية الحوثية وداعميها.

يذكر أن الانتقالي الجنوبي يشارك في الحكومة الشرعية بأربع وزارات هي " الزراعة والثروة السمكية الخدمة المدنية الشؤون الإجتماعية و العمل ووزارة الأشغال العامة والطرق .