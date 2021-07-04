شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة الشرعية تعلن بدء عملية عسكرية ثانية لتحرير البيضاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الحكومة الشرعية، فجر اليوم الأحد، بدء عملية عسكرية ثانية لتحرير محافظة البيضاء (وسط اليمن)، من مليشيا الحوثي الإنقلابية والمدعومة من إيران.
وأكد عارف العمري- مدير عام الاعلام والعلاقات العامة بمحافظة البيضاء- إنطلاق عملية عسكرية ثانية من المحور الغربي لتحرير المحافظة من المليشيات الحوثية.
وأوضح في تغريدة على تويتر، أن عملية عسكرية تنطلق في هذه الأثناء، من المحور الغربي من مديرية الزاهر ، بالتزامن مع معارك تدور في المحور الشرقي بمديرية الصومعة.
وأكد أن قوات الجيش والمقاومة، حققت تقدما واسعا، خلال الساعات الماضية، في في مديرية الزاهر، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي.
وكانت الحكومة الشرعية، أعلنت في وقت سابق، بدء عملية عسكرية واسعة أطلق عليها اسم "النجم الثاقب" لتحرير محافظة البيضاء.
وخلال اليومين الماضيين، تمكنت القوات الحكومية والمقاومة، من تحرير مواقع واسعة كانت تسيطر عليها المليشيات الحوثية في مديريتي الصومعة والزاهر.
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