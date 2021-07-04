شكرا لبحثكم عن خبر تقرير اسرائيلي: اتفاق الرياض في طريقه إلى الانهيار والأيام المقبلة ستشهد اختفاء الرئيس هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال تقرير إسرائيلي، إن اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية، في طريقه إلى الانهيار.

وذكر تقرير "عوفيد لوبل" الذي نشره في موقع مجلس الشؤون الإسرائيلية والأسترالية، أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد فيها بشدة اختفاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وأشار إلى أن اختفاء الرئيس هادي سيجعل نهج الولايات المتحدة الأمريكية، في التعامل مع الصراع اليمني محل جدل.

وحسب التقرير، فإن واشنطن ستُترك الملف اليمني لروسيا، بصفتها شريكًا وثيقًا لكل من الإمارات وإيران ووكلائهما في اليمن.

مشيرا إلى أن تلك الأحداث والتطورات ستجعل موسكو في موقف أقوى بكثير للتوسط في تقسيم اليمن، بين أطراف الصراع المحلية والدولية.