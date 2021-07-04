شكرا لبحثكم عن خبر تحذير من أمر بالغ الخطورة في عدن وعدة محافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذّر الصحفي اليمني الجنوبي، فتحي بن لزرق، مساء السبت، من أمر بالغ الخطورة في العاصمة المؤقتة عدن وعدة محافظات يمنية.

وقال في تغريدة رصدها "المشهد اليمني"، إنّ "محافظات عدة بدأت المحلات التعامل بالعملة الأجنبية للسلع البسيطة جدا"، واعتبر ذلك "أمر بالغ الخطورة".

وأضاف بن لزرق: "تنزلق البلاد إلى المجهول بينما يغرق الساسة في محاولة إرضاء سادتهم كلا ببيع ماتيسر من هذه البلاد".

واختتم مناشدا العالم بقوله؛ "ثمة شعب يعاني المجاعة وعملته تنهار ولايجد قوت يومه فهل من منقذ وهل من ضمير".

وتشهد العملة الوطنية انهيار متواصل أمام العملات الأجنبية، في ظل صمت غريب من قبل الحكومه الشرعية، فيما حذرت مصادر مصرفية واقتصادية من "كارثه" قادمه ستكون هي الأسوأ على الإطلاق في اليمن.