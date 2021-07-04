شكرا لبحثكم عن خبر رغم الدعوات لحمايتها من الانقراض .. شاهد اصطياد نمور عربية نادرة باليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول عدد من الناشطين على منصات التواصل الإجتماعي نمور عربية نادرة تم اصطيادها في وسط مطالبات شعبية بحماية النمر اليمني من الانقراض نتيجة للاصطياد الجار وقتلها دون أي فائدة تذكر عدى التفاخر والتصوير بجانبها .

وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني اليوم السبت أن عملية اصطياد النمور اليمنية - أكثر النمور العربية المعرضة للانقراض تمت لاصطياد نمرين عربيين في محافظة أبين جنوب شرق اليمن .

واضافت المصادر أن النمرالثالث الذي تم اصطياده بالرصاص الحي تمت في محافظة شبوة وهو ما يعرض النمر العربي للانقراض .

ويتواجد النمر العربي في سلسلة الجبال العربية في الجزيرة العربية والتي ما تزال تتواجد بها بكميات نادرة في مناطق بالمملكة العربية والسعودية والجمهورية اليمنية وفي سلطنة عمان .

وكان المركز الوطني للحياة الفطرية قد حذر من خطورة انقراض النمر العربي نتيجة لسهولة انتشار السلاح باليمن وعدم قدرة الدولة من عقاب المواطنين الذين يقوموا بعملية قتل النمور العربية في الجمهورية اليمنية .

وطالب عدد من الناشطين بمعاقبة وتجريم عملية اصطياد النمر العربي باليمن وحماية الحياة الفطرية .