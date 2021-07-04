شكرا لبحثكم عن خبر مصرع قيادي حوثي بارز أثناء هروبه من جبهة الزاهر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي قيادي بارز في مليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الأحد، مصرعه في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وذكرت مصادر ميدانية، أن أحد القيادات الحوثية لقي مصرعه على أيدي أبناء منطقة الزاهر، اثناء هروبه من الجبهة بعد احتدام المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين.

وأكدت المصادر مقتل وجرح العشرات من الحوثييين بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات البيضاء، وسط احتدام المعارك في هذه اللحظة.

وأشارت إلى أن هناك إلتحام غير مسبوق بين قوات الجيش الوطني والمقاومة وأبناء المنطقة في مديرية "الزاهر" بمحافظة البيضاء، وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات الحوثية.