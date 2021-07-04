المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي ينتقد أردوغان بسبب سياساته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

هاجم المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي، فايق أوزتراك، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب تطبيق قرار التعميم بشأن تدابير الادخار في القطاع العام.



وقال فايق أوزتراك، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب، حول قرار الرئيس أردوغان: «بتوقيع من أردوغان، صدر قرار تطبيق تدابير الادخار (التقشف) هذا الأسبوع. يكشف هذا التعميم أن خزينة الدولة في ورطة. بالطبع، الادخار هو نصف الرزق. لكن أردوغان الذي أصدر تعميمًا بشأن هذا، أعفى نفسه لسبب ما».

وأضاف أوزتراك: «مركز الإسراف في الدولة هو القصر. لكن القصر لا يطبق على نفسه ذلك، بل ينصح الأمة بالادخار. وحتى لا يترك أهل القصر إسرافهم وما يأكلونه ويشربه، تنهال الزيادات على الأمة مثل المطر».

يُذكر أنه أقر الرئيس التركي أردوغان، التعميم بشأن تدابير الادخار في القطاع العام، وتم نشر القرار ممهور بتوقيع أردوغان في الجريدة الرسمية التركية. وتم استثناء إدارة الشؤون الإدارية الرئاسية والأمانة العامة للبرلمان التركي من هذا التعميم.