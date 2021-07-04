عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من المهرة إلى عدن وحضرموت.. الوقود السعودي يحيي كهرباء اليمن

الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365

تلقت محافظة المهرة في أقصى شرق اليمن، الدفعة الثانية من منحة الوقود السعودي لتنضم إلى سلسلة شحنات نشرتها الرياض في أنحاء البلاد.



وخلال الأشهر الثلاثة الماضية وصلت عدة دفعات من منحة المشتقات النفطية السعودية أيضا إلى محافظتي عدن وحضرموت.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الدفعة الجديدة المقدمة من السعودية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وصلت السبت إلى محافظة المهرة، وهي عبارة عن 5500 طن متري من مادة الديزل.

إحياء كهرباء اليمن

والشحنة مخصصة لتغذية محطات توليد الكهرباء في المحافظة وتشمل 4000 طن متري مشحونة بحرا و1500 طن متري منقولة برا.

وكانت السعودية قد أعلنت في مارس عن تقديم منحة مشتقات نفطية لليمن تشمل 351304 أطنان من المازوت و909591 طنا من الديزل بقيمة 422 مليون دولار لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.

وقال مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظتي حضرموت والمهرة عبد الله باسليمان إن المنحة تسهم في انخفاض عدد ساعات انقطاع الكهرباء ومساعدة الحكومة اليمنية في الإنفاق على مشاريع تنموية وخدمية أخرى.

دعم سخي من السعودية

وتأتي المنحة دعما لتحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي للشعب اليمني، وامتدادا للدعم السخي الذي تقدمه السعودية لليمن في جميع المجالات، وتزامناً مع دخول فصل الصيف التي تمثل ذروة استهلاك الطاقة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وفي وقت سابق قال وزير الكهرباء اليمني أنور كلشات، إنه سيكون للمنحة دور مهم لتحقيق الكثير من الأمور للشعب اليمني، وستضع لنا كحكومة يمنية متسعا كبيرا للتفكير بوضع حلول مستقبلية لأزمة الكهرباء.

وأعرب عن أمله في رؤية الآثار المرجوة من هذه المنحة بتعاون الجميع لإنهاء أزمة الكهرباء، بما يصب بانتشال القطاع ووضع إصلاحات تحسن من وضع المنظومة الكهربائية.

وفي وقت سابق أيضا، قال مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي إنه جرى العمل مع الحكومة اليمنية على وضع آليات حوكمة متكاملة للمشتقات النفطية، تضم لجنة إشراف ورقابة حكومية، تشارك فيها منظمات المجتمع المدني وطرف ثالث دولي يتمثل بشركة تفتيش محايدة.

وأكد أن اللجنة ترتبط ببرنامج تنفيذي وآلية رقابة تضمن وصول المنحة إلى المحطات المستفيدة بموثوقية ونزاهة عالية، وتتيح للجميع الاطلاع على البيانات عبر منصة إلكترونية سيتم إطلاقها قريبًا، لتعزيز الشفافية وتحقيق وصول المنحة إلى المستفيدين.

وسبق للسعودية أن قدمت عدة منح مشتقات نفطية لليمن بإجمالي 4,2 مليار دولار، إذ أدى نقص الوقود إلى انقطاع مضخات المياه والمولدات في المستشفيات، وتعطيل إمدادات المساعدات في اليمن، وفقا لتقارير دولية.