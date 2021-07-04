البيضاء.. الجيش يحرر مناطق واسعة بمديرية "الزاهر" ويتقدم نحو مركز المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة فجر اليوم الأحد، مناطق واسعة في مديريات محافظة البيضاء (وسط اليمن)، بعد انطلاق عملية عسكرية واسعة.



وقالت مصادر ميدانية لـ"يمن شباب نت"، أن عملية عسكرية واسعة بدأت ليل السبت – الأحد، من المحور الغربي من مديرية الزاهر، بالتزامن مع معارك تدور في المحور الشرقي بمديرية الصومعة واستطاعت القوات السيطرة على مناطق واسعة".



وأفادت المصادر "أن قوات الجيش حققت تقدمات ميدانية كبيرة في منطقة آل حميقان بمديرية الزاهر، في حين تتقدم بشكل متسارع وهدفها مدينة البيضاء عاصمة المحافظة".



وقال مدير الاعلام بالمحافظة عارف العمري، - في تغريدة بحسابة على "تويتر" – "باتت مدينة البيضاء (مركز المحافظة) قاب قوسين او أدني من التحرير"، في حين تحدثت مصادر أن الجيش أصبح يبعد عن مركز المحافظة نحو 15كيلو.



ووفقا للمصادر "فإن المعارك مازالت مستمرة ولم يعرف عن الحصيلة النهائية لها حتى لحظة كتابة الخبر 4:45 فجر اليوم الأحد".



وفي وقت سابق مساء أمس السبت، أفاد مصدر عسكري ميداني، بمصرع وإصابة وأسر العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، بعد مواجهات دارت في جبهة الحازمية شمال محافظة البيضاء.



وكانت قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت الجمعة من تحرير مناطق واسعة في إطار عملية عسكرية واسعة أطلق عليها اسم "النجم الثاقب" لتحرير محافظة البيضاء.